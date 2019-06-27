Каким будет белгородский фармацевтический кластер

О том каким будет белгородский фармацевтический кластер рассказал гендиректор корпорации «Развитие» Константин Тетерин на конкурсе проектов StartUp:Land – HealthNet, который проходит в Белгороде 26–27 июня.

Фармацевтический комплекс построят на территории Яковлевского округа. Стройка будет идти в несколько этапов.

«У нас есть большое желание и возможности по реализации фармацевтического кластера в регионе. Инвестиционная идея заключается в том, чтобы создать комплекс с производственно-складской функцией, где будут также выпускать чистую упаковку, хранить и транспортировать лекарства, – рассказал Константин Тетерин. – Якорным резидентом будет ведущая иностранная или российская фармацевтическая компания, и уже договорённости есть».

Частью кластера станет цех производства фармацевтических субстанций. Его спроектируют по международным стандартам GMP и оснастят высокотехнологичным оборудованием швейцарской фирмы.

На основе субстанции планируют изготавливать антисептики. Такое производство сыграет большую роль в импортозамещении. В будущем цех сможет производить лекарства и для заказчиков из Европы и США.

Объём производства субстанций – 6 тонн в год, цех даст 50 рабочих мест.

Ещё один цех фармкластера займётся растворами для медицинского применения и ветеринарии. В частности, планируют выпускать препараты для лечения и профилактики у животных бактериальных и грибковых инфекцией. Объём инвестиций в цех – 1,5 млрд рублей. Здесь появятся 150 рабочих мест.

Создание производства мазевых форм антисептиков – тоже часть проекта. По словам эксперта, подобных лекарств много, но есть спрос на улучшенные версии, которые помогают достичь более высокого ранозаживляющего эффекта. Именно такие и собираются производить в Белгородской области.

Значимым шагом в развитии фармацевтического кластера станет производство распылителей для флаконов с лекарствами, косметическими и парфюмерными средствами.

«Мы видим потребность в этом производстве, видим, как рынок заполняется. Проект имеет важное импортозамещающее значение: сегодня фармацевтические распылители – это 100%-ный импорт. Хотя ниша начинает заполняться, российские производители показывают свои амбиции, – отметил Тетерин. – Реализация проекта позволит новому предприятию замкнуть технологическую цепочку не только для региона, но и России, так как сейчас распылители – единственный её элемент, импортируемый из‑за рубежа».

Для фармкластера построят специальный склад. Он сможет обслуживать не только наш регион, но всё Черноземье.

На ярмарку StartUp:Land в Белгород съехались представители власти, науки и бизнеса из Венгрии, Китая, Португалии, Нидерландов. Россию представляют Чеченская республика, Воронеж, Калуга, Москва и другие города и регионы. Участники обсуждают проблемы медицины, ветеринарии, косметологии и в целом индустрии здоровья. Параллельно с лекциями, новаторы отрасли представляют жюри свои проекты. Лучшие идеи реализуют в Белгородской области.

Фото: pixabay.com

belpressa