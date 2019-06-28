Типичные несоответствия иностранных фармплощадок по главам правил GMP

В Москве прошла конференция с международным участием «Единство фармацевтической и клинической разработки: стандарты GxP в жизненном цикле лекарств», где основные вопросы были адресованы представителям российского государственного GMP-инспектората.

Какова процедура инспектирования иностранных производителей на соответствие правилам надлежащей производственной практики, какие несоответствия чаще всего встречаются на площадках, последствия для производителя, не устранившего замечания инспектората, — вот лишь небольшой перечень вопросов, которые волнуют фармсообщество и регулярно задаются инспекторату. Не стала исключением и конференция, посвященная стандартам GxP.

По данным инспектората ФБУ «ГИЛС и НП» в 2018 году было выявлено 3 503 несоответствия, из которых 135 (5%) были классифицированы как критические, 1 438 — (46%) как существенные и 1 531 (49%) — как несущественные.

Если эти данные проанализировать через призму несоответствий конкретным главам правил GMP, закрепленных в Приказе Минпромторга России № 916 «Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств», становится видно, что наибольшее количество несоответствий, влияющих на качество лекарственных препаратов и, как следствие, на жизнь и здоровье пациента, касается Приложения 1 и Главы 1:

Оценка качества готовой продукции (для нестерильных твердых лекарственных форм) и получение разрешения на выпуск проводится на основании контроля качества нерасфасованной продукции. Готовая продукция в окончательной упаковке не контролируется (Глава 1, п.5,13).

Выпуск лекарственных средств в реализацию на территорию РФ без проведения полного спектра испытаний, указанных в нормативной документации на лекарственное средство (Глава 1, п.5,13).

Проводимые испытания при выпуске готового препарата в обращение не соответствуют методикам контроля, указанным в нормативной документации (Глава 1, п.5,13).

Серии лекарственного препарата, произведенные со значительными изменениями и/или значительными отклонениями в процессе производства, не закладываются для последующего изучения стабильности (Глава 6. п.233).

Отбор проб сырья, используемого для производства стерильных лекарственных препаратов, проводится в неклассифицированной зоне (Приложение 1, п.3, 4, 11).

Организация производственного процесса не соответствует требованиям

к производству стерильных лекарственных средств (Приложение 1, п.38, 81).

к производству стерильных лекарственных средств (Приложение 1, п.38, 81). При асептическом наполнении не проводится повторная фильтрация через дополнительный стерилизующий фильтр, задерживающий микроорганизмы (Приложение 1, п.118).

Более подробно об особенностях и лучших практиках инспектирования фармпроизводств на соответствие стандартам GMP, гармонизации правил проведения инспекций в рамках единого рынка ЕАЭС, подходах к формированию корректирующих мероприятий по результатам выявленных в ходе инспекции несоответствий эксперты российского государственного GMP-инспектората и представители иностранных регуляторов будут говорить на двухдневном мастер-классе «GMP-инспектирование» в рамках GMP-конференции, которая пройдёт 23-25 сентября в Калининграде.

gmpnews