Servier создает единый центр для научно-исследовательской деятельности

Независимая международная фармацевтическая компания Servier заложила первый камень в основание своего научно-исследовательского института, который будет расположен в кластере Париж-Сакле. Уже к 2022 году сюда планируется перенести всю исследовательскую деятельность Группы Сервье во Франции.

Торжественная церемония открытия под председательством президента компании Servier Оливье Лоро состоялась 19 июня в присутствии значимых государственных чиновников, представляющих городские и региональные власти.

«Для меня большая радость и честь заложить первый камень в фундамент нового научно-исследовательского института Servier в Париж-Сакле, который станет частью инновационной и динамично развивающейся экосистемы данного кластера. Это важное событие еще раз подтверждает неизменную приверженность Группы поиску инновационных решений для лечения пациентов, — говорит Оливье Лоро, президент компании Servier. — Объединяя исследовательскую деятельность четырех наших французских площадок в единый уникальный и современный центр в кластере Париж-Сакле, группа Servier продолжает поддерживать экономику Франции, одновременно привлекая сюда исследователей со всего мира».

Париж-Сакле входит в восьмерку лучших инновационных кластеров в мире

В своем новом научно-исследовательском институте группа Servier будет работать вместе с другими научными организациями, тем самым создавая благоприятные условия для развития инноваций и укрепления сотрудничества. Париж-Сакле — один из восьми лучших инновационных кластеров в мире. На него приходится 40 % промышленных исследований и разработок, проводимых в Парижском регионе.

Кроме того, Servier сможет воспользоваться опытом других партнеров, расположенных в кластере CentraleSupélec, французского Комиссариата по атомной и альтернативной энергии (CEA), Национального центра научных исследований Франции, Университета Париж-Юг, Педагогического института и Политехнической школы. Некоторые из этих учреждений уже сотрудничают с Группой на протяжении нескольких лет.

Наращивание темпов исследований на благо пациентов

В настоящее время в научных исследованиях и разработках Группы Servier занято около 2900 сотрудников по всему миру. В будущем научно-исследовательский институт Servier в кластере Париж-Сакле объединит под своей крышей 600 ученых, которые сегодня работают в четырех разных лабораториях во Франции (Круасси-сюр-Сен, Сюрен, Орлеан и Жиди). Переместив всю свою исследовательскую деятельность во Франции на единую площадку, группа Servier сможет ускорить процесс принятия решений, освоить новые методы работы, обеспечить более эффективный обмен знаний между сотрудниками, распространять передовой опыт и содействовать установлению партнерских отношений.

Темпы исследований вырастут еще больше после создания в институте уникального для страны инновационного инкубатора. На площади в 1850 кв. м будет создано 80 рабочих пространств для стартапов, включая полностью оборудованные лаборатории, места для совместной работы и отдельные офисы.

Новый комплекс позволит ускорить научно-исследовательские разработки, особенно в области онкологии, которая является одним из стратегических приоритетов и ключевым направлением терапевтических исследований компании Servier. В течение ближайших двух лет половина бюджета Группы на исследования и разработки будет направлена на онкологию[1]. На данный момент Группа Servier имеет в портфеле пять лекарственных препаратов для лечения рака и работает еще над 12 препаратами-кандидатами. Компания также подписала 21 соглашение о партнерстве в этой области с научно-образовательными учреждениями, промышленными партнерами и компаниями, занимающимися разработками в сфере биотехнологий.

Ответственный научно-исследовательский институт

Спроектированный компанией Wilmotte et Associés новый научно-исследовательский центр будет построен в соответствии с самыми высокими экологическими стандартами для обеспечения здоровья и благополучия его сотрудников, а также в целях защиты окружающей среды. Планируется, что здание получит как сертификат HQE (стандарт соответствия нормам экологичности), так и сертификат WELL, а также маркировку BiodiverCity®. Окончание строительства будущего научно-исследовательского института Servier площадью около 45 000 м2 запланировано на 2022 год.

[1] За исключением дженериков

gmpnews