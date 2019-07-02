Владимир Путин рекомендовал главам регионов обеспечить своевременную закупку лекарств

Президент утвердил перечень поручений по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 20 июня 2019 года. Часть поручений касается медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

Так, в перечне поручений говорится: «Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации <… > обеспечить своевременное проведение закупок лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан и оперативное направление информации о закупленных лекарственных препаратах и их остатках в медицинские и аптечные организации».

Главы регионов о выполнении рекомендации президента должны доложить до 1 декабря 2019 г. и далее ежегодно.

Минздраву России поручено определить случаи, когда медицинские работники вправе принять решение об увеличении объема и кратности применения наркотических средств и психотропных веществ для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах. Это необходимо сделать до 1 октября 2019 г. Ответственный – министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Также Минздрав вместе с органами исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с ранее данными поручениями должен провести анализ уровня средней заработной платы медицинского персонала медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь. Доложить об этом министр здравоохранения и главы регионов должны до 15 августа 2019 г.

Фото: http://kremlin.ru

Елена Калиновская

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