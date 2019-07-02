Компания «Фармстор» готова активно сотрудничать с ФАС в рамках проходящей проверки

ООО «Компания Фармстор» готова активно сотрудничать с антимонопольным органом, предоставляя все необходимые сведения и документы, имеющие отношение к предмету проверки. Так дистрибьютор прокомментировал сообщение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о подозрении в препятствовании проверки.

ФАС 1 июля 2019 г. рассказала, что в ходе внеплановой выездной проверки ООО «Компания Фармстор» сотрудники отключили серверы и покинули рабочие места.

«В настоящее время речь идет об очередной внеплановой проверке ФАС России, данная проверка носит общий характер и антимонопольный орган не выдвинул к ООО «Компания Фармстор» предварительно конкретных претензий и требований», – комментируют ситуацию в компании «Фармстор».

Дистрибьютор также подчеркивает, что предположения о возможном факте картельного сговора участников рынка, у которых прошли аналогичные проверки («Ланцет», «Фирма Евросервис»), безосновательны, поскольку ООО «Компания Фармстор» находится в жесткой конкуренции с указанными компаниями и никак не координирует свои действия.

«Наша компания готова активно сотрудничать с антимонопольным органом, предоставляя все необходимые сведения и документы, имеющие отношение к предмету проверки, – говорится в распространенном письме. – Компания четко следует принятой в организации антикоррупционной политике и корпоративному кодексу этики, предусматривающих неприятие и противодействие незаконным методам ведения бизнеса».

«Фармстор» напоминает о проведении аналогичной внеплановой проверке в 2017 г., тогда ФАС России не нашла каких — либо нарушений в действиях дистрибьютора (акт проверки ФАС России №169 от 25.10.2017 г. размещено на официальном сайте ведомства).

«Компания продолжает работать в штатном режиме и в плановом порядке исполняет все свои обязательства, как перед поставщиками, так и перед своими клиентами — государственными и муниципальными заказчиками, а также коммерческими клиентами», – добавляют в «Фармсторе».

Письмо ООО «Компания Фармстор»

Елена Калиновская

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