Состоялось открытие нового производственного корпуса Bosnalijek

Двадцать первого июня 2019 года в г. Сараево (Босния и Герцеговина) состоялось торжественное открытие нового производственного корпуса на предприятии Bosnalijek — крупнейшей фармацевтической компании Боснии и Герцеговины, говорится в пресс-релизе.

Новый корпус предназначен для производства жидких и полутвердых лекарственных форм. В его строительство инвестировано более 25 млн евро. Корпус площадью 5000 кв. м, построен в соответствии с самыми жесткими международными требованиями и передовыми технологиями, а современное оборудование от ведущих европейских поставщиков позволяет максимально автоматизировать процессы и сохранять безупречное качество выпускаемой продукции при любых скоростях производства. Максимальная производственная мощность нового корпуса составляет более 34 млн упаковок в год, что позволит Bosnalijek в пять раз увеличить объем выпускаемой продукции. До конца года на предприятии планируется запуск в производство не менее 10 новых препаратов различных терапевтических направлений, включая кардиологию, психиатрию и урологию.

Как и остальные мощности предприятия, новый корпус полностью соответствует европейским требованиям GMP.

«Открытие нового производственного корпуса – это часть долгосрочной стратегии развития нашего предприятия. Сегодня, когда даже в условиях рецессии российского фармацевтического рынка Bosnalijek демонстрирует стабильный рост, дополнительные производственные возможности позволят нам удовлетворить не только текущие потребности, но и завоевать новых потребителей и рынки», — комментирует Валентина Бучнева, глава Евразийского подразделения Bosnalijek.

pharmvestnik