Регистратор выбытия в действии Состоялось открытие нового производственного корпуса Bosnalijek » ФАС не обнаружила нарушений закона «О рекламе» в действиях «Материа Медика Холдинг» Управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы России прекратило производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг». В ходе рассмотрения дела о размещении рекламы лекарственного препарата «Анаферон детский» в социальной сети ВКонтакте Управление ФАС не обнаружило в действиях ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» состава административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.24 Закона «О рекламе». Согласно этой норме, реклама лекарственных препаратов должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. pharmvestnik