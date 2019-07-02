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ФАС не обнаружила нарушений закона «О рекламе» в действиях «Материа Медика Холдинг»

Управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы России прекратило производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг».

В ходе рассмотрения дела о размещении рекламы лекарственного препарата «Анаферон детский» в социальной сети ВКонтакте Управление ФАС не обнаружило в действиях ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» состава административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.24 Закона «О рекламе». Согласно этой норме, реклама лекарственных препаратов должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.

pharmvestnik

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Июль 2, 2019 | Просмотров: 73