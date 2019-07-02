Регистратор выбытия в действии

В рамках комплекса мероприятий по валидации региона Нижегородской области на готовность товаропроводящей цепи к обороту маркированных лекарственных препаратов, команда проекта в составе руководителей и специалистов компаний «НижФарм», «ЦРПТ», Независимый центр компетенций Track & Trace Educational Center, «Атол» и «Фарма Софт», при поддержке Министерства Здравоохранения и территориального отделения Росздравнадзор Нижегородской области, государственного предприятия Нижегородская Областная Фармация, провели полевые испытания Регистратора выбытия (РВ).

В процессе испытаний Регистратора выбытия командой были протестированы процедуры выбытия маркированных препаратов в аптечных учреждениях в рамках коммерческого и льготного обращения.

Во время тестов в ЛПУ, Городской детской поликлинике, был протестирован модуль безопасности Регистратора выбытия на предотвращение оборота препаратов, содержащих невалидные Data Matrix коды.

Все тесты по сценариям выбытия препаратов прошли успешно. Команда тестирования получила практические результаты работы Регистратора выбытия в «боевых» условиях и достаточное количество материала для совершенствования процессов в рамках дальнейших испытаний, которые продолжатся до конца июля.

Источник: Track & Trace Educational Center

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