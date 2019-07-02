«Генериум» усиливает экспансию на азиатские рынки

В Шанхае завершилась одна из самых масштабных фармацевтических выставок в мире – CPhI China. В ней приняли участие и российские фармпроизводители.

В этом году Россию на выставке представляли сразу несколько фармацевтических предприятий, в том числе компания «Генериум». Российский лидер орфанного сегмента биотехнологий представил собственную линейку рекомбинантных препаратов для лечения редких и социально значимых заболеваний.

Достижения компании были высоко оценены представителями зарубежных фармацевтических компаний и международных экспертных сообществ. За время мероприятия компания провела более 50 встреч и подписала 11 соглашений и меморандумов.

«Мы считаем азиатский CPhI значимым событием и работали расширенной делегацией, чтобы все успеть. Встречи с партнерами face-to-face позволили более детально обсудить перспективы сотрудничества, существенно сократить время и найти оптимальные пути дальнейшего взаимодействия. Что касается конкретных кейсов, то наибольший интерес вызвали текущие разработки наших ученых – это линейка орфанных препаратов, усовершенствованный тест для массового скрининга на туберкулезную инфекцию, биспецифические антитела для лечения онкозаболеваний и уникальные биомедицинские клеточные продукты», — подводя итоги участия в выставке, отметил генеральный директор АО «Генериум» Дмитрий Кудлай.

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