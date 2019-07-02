«Аптечная сеть 36,6» для расширения бизнеса может взять в управление другие аптечные сети

Новый акционер ПАО «Аптечная сеть 36,6» Altus Capital намерен активно участвовать в выработке стратегии M&A фармкомпании. Об этом рассказал управляющий партнер Altus Capital Дмитрий Кленов.

По его словам, аптечная сеть рассматривает как M&A, так и органический рост. «Но есть сложности, я бы связал это с общеэкономической ситуацией. Есть достаточно большой разрыв между справедливой стоимостью аптечной сети и той оценкой собственников. Есть много маленьких сетей, которые активно выставляются на продажу, предлагают какое-либо сотрудничество. Но многие из них работают по упрощенной системе налогообложения. Если их консолидировать и переводить на обычную систему налогообложения, то экономика сразу падает. Продавцы оценивают свой актив, используя «упрощенку», а мы по такой стоимости просто не можем купить», – рассказал Дмитрий Кленов.

Он добавил, что Altus Capital совместно с командой аптек прорабатывают как возможный механизм увеличения точек договор управления аптечной сетью. «Таким образом, небольшие игроки получают доступ ко всем преимуществам крупных сетей, а мы получаем определенную маржу за их присоединение», – сказал Кленов.

В планах по развитию у аптечной сети – органическое открытие не менее ста новых аптек в год с одновременным исполнением программы по релокации имеющихся неэффективных точек.

Географическим приоритетом роста остается Москва и Московская область.

Елена Калиновская

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