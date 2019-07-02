Динамика фармацевтического рынка, январь-май 2019 г.

Фармацевтический рынок в период с января по май проделал путь до отметки в 570 млрд рублей (2,34 млрд в упаковках).

С одной стороны, наблюдался несомненный рост (+14%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А с другой, нельзя было не отметить, что фармацевтический ритейл продолжает сдавать свои позиции. Это объясняется в том числе снижением покупательской способности наших граждан, вынужденных урезать свои расходы на лекарства. В то же время государственный сегмент, как видно из диаграммы, демонстрирует стабильный рост.

Подобная тенденция с очень большой вероятностью сохранится и в последующие периоды, что связано с лекарственным обеспечением в рамках федеральных и региональных целевых программ здравоохранения, высокотехнологичной медицинской помощи и пр.

Источник: AlphaRM

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