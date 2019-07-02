Aimovig демонстрирует долгосрочную эффективность в лечении мигрени

Компания Novartis («Новартис») объявила о том, что ингибитор CGRP (антагонист рецептора нейропептида, кодируемого геном кальцитонина) Aimovig (erenumab-aooe) способен уменьшать количество мигрене-дней в месяц примерно в 2 раза, сообщает PharmaTimes.

Согласно данным клинического исследования (КИ) III фазы STRIVE, у 55% пациентов, получавших Aimovig 140 мг, на 52-й неделе наблюдалось, по крайней мере, 50%-ное уменьшение числа мигрене-дней, в которые требовалась неотложная лекарственная терапия.

КИ также продемонстрировало устойчивую эффективность Aimovig вплоть до 52-й недели у пациентов с эпизодическими приступами мигрени, которым не помогали ранее назначенные профилактические средства.

В дополнение к данных КИ III фазы STRIVE, по результатам КИ IIIb фазы LIBERTY, Aimovig показал способность уменьшать количество мигрене-дней в месяц в период с 13-й по 24-ю неделю у пациентов с эпизодическими приступами мигрени, у которых оказались неэффективными 2-4 ранее назначенных препарата профилактической терапии.

Дополнительные данные по долгосрочной эффективности Aimovig в популяции пациентов, у которых ранее проводимая профилактическая терапия оказалась неэффективной, усиливают позиции этого препарата как наиболее часто назначаемого антагониста рецепторов CGRP: с момента вывода на рынок Aimovig был назначен более чем 220 тыс. пациентов во всем мире.

Данные КИ STRIVE будут представлены на ежегодном заседании Европейской академии неврологии, проходящем в Осло (Норвегия) с 29 июня по 2 июля.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik