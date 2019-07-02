Servier представила результаты российской наблюдательной программы VEIN ACT PROLONGED-C2

Компания Servier в рамках 20 Европейского венозного форума, проходящего в Цюрихе с 27 по 29 июня 2019 г., представила результаты российской наблюдательной программы VEIN ACT PROLONGED-C2.

Национальными координаторами исследования являются: д.м.н., профессор, главный хирург НМХЦ им Н.И. Пирогова, президент Ассоциации флебологов России, заслуженный деятель науки РФ Юрий Стойко, д.м.н., профессор, академик РАН, почетный президент Ассоциации флебологов России Александр Кириенко, д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии №2 РНИМУ им. Н.И. Пирогова, научный руководитель Первого флебологического центра Вадим Богачёв.

Исследование VEIN ACT PROLONGED-C2 является продолжением большого международного проекта VEIN ACT PROGRAM1. Целью данного этапа стало изучение эффективности и безопасности периоперационного назначения микронизированной очищенной флавоноидной фракции (МОФФ) пациентам с варикозной болезнью (С2a,sEpAsPr2,3,4 по СЕАР), которым планируется выполнение эндоваскулярного хирургического вмешательства на большой и/или малой подкожных венах.

В наблюдательное исследование было включено 1519 пациентов, из которых 1039 в периоперационном периоде получали МОФФ 1000 мг в сутки и 480 пациентов не получали веноактивные препараты. Через 4 недели была проведена оценка частоты наличия нежелательных побочных реакций, таких как экхимозы, гематомы, парестезии, тромбофлебит, пигментация и термоиндуцированный тромбоз.

По результатам post-hoc анализа у пациентов, получавших МОФФ, нежелательные побочные явления встречались значимо реже, чем в группе без терапии веноактивными препаратами: экхимозы 7,1% против 11,0% (p=0,01), гематомы 0,5% против 1,3% (p=0,1), парестезии 0,5% против 1,7% (p=0,02), тромбофлебит 0,2% против 0,6% (p=0,2), пигментация 0,6% против 3,3% (p=0,001), термоиндуцированный тромбоз 0,3% против 1,3% (p=0,02). Суммарная частота нежелательных побочный реакций у пациентов, получавших МОФФ, оказалась в 2 раза меньше в сравнении с группой без веноактивной терапии (7,6% против 15,0%; p < 0,001).

Эксперты сделали вывод, что назначение МОФФ в периоперационном периоде позволяет значимо снизить частоту традиционных нежелательных побочных явлений после эндоваскуляного лечения варикозных вен.

Национальный координатор исследования Вадим Богачёв, комментируя важность такого рода наблюдений, подчеркнул: «В условиях отсутствия единого российского регистра хронических заболеваний вен и неуклонного роста частоты использования эндовазальных методов лечения варикозной болезни в комбинации с консервативной терапией, получение новых данных об эффективности и безопасности такого подхода представляется весьма важным для широкой клинической практики».

1 Богачев В.Ю., Голованова О.В., Кузнецов А.Н., Ершов П.В. Особенности лечения хронических заболеваний вен в России. Предварительные результаты программы «Vein Act». Ангиология и сосудистая хирургия. 2015;21(2): 76-81.

Источник: Servier

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