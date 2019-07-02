ФАС подозревает «Ланцет» и «Фармстор» в препятствовании проверкам

Уполномоченные лица ФАС России в ходе внеплановых выездных проверок АО «Ланцет» и ООО «Компания Фармстор» столкнулись с трудностями, которые могли быть созданы специально, сообщает ФАС.

Проверки фармдистрибьюторов и госзаказчиков проводятся в ряде субъектов по подозрению в организации крупнейшего фармкартеля. ФАС России при поддержке правоохранительных органов начала проверки московских фармдистрибьюторов: ЗАО «Фирма Евросервис», АО «Ланцет» и ООО «Компания Фармстор», которые подозреваются в организации картеля по поставке препаратов для лечения онкозаболеваний.

Одновременно в десятках субъектов Российской Федерации проходят проверки госзаказчиков: региональных минздравов и онкодиспансеров, руководители которых подозреваются в сговорах на торгах с участниками картеля.

«В ходе внеплановой выездной проверки АО «Ланцет» сотрудники компании отказали уполномоченным лицам ФАС России в предоставлении доступа к электронной почте сотрудников и не обеспечили доступ к сетевым ресурсам АО «Ланцет». В ходе проверки ООО «Компания Фармстор» сотрудники отключили серверы и покинули рабочие места», – рассказала пресс-служба ФАС России 1 июля.

«Фармстор» позже прокомментировал ситуацию, обратив внимание, что активно сотрудничает с ФАС.

ФАС не первый раз интересуется деятельностью ЗАО «Фирма Евросервис». В конце февраля с.г. ФАС России сообщила о раскрытии картеля на 800 млн руб. при поставках лекарств, медицинских материалов и оборудования. По мнению антимонопольщиков, в сговор вступили ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега Фарма». Компании с этим не согласились. Они рассказали, что на всех стадиях рассмотрения дела оперативно предоставляли информацию по своей позиции и приобщали доказательства того, что входят в одну группу лиц в соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.9 ФЗ №135 «О защите конкуренции» и не являются конкурентами на рынке.

Летом 2017 г. ФАС сообщала, что сотрудники «Фармстор» препятствовали проверке, однако никаких антимонопольных дел в отношении компании в дальнейшем открыто не было. О расследованиях в отношении «Ланцет» прежде не сообщалось.

Елена Калиновская

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