УФАС пригрозило Минздраву ответственностью за перекладывание своей работы на «Пермфармацию»

Пермское УФАС вынесло предупреждение краевому Минздраву по поводу нарушений законодательства о контрактной системе. В случае если они не будут устранены до 3 июля, должностные лица могут понести ответственность за то, что переложили исполнение своих обязанностей на ОАО «Пермфармация».

Дело в том, что между Минздравом Пермского края и ОАО «Пермфармация» заключен договор о предоставлении складских помещений. Однако ведомство не просто хранило на складе компании лекарственные средства и медицинские изделия, поставляемые в субъект по госконтрактам, но и поручило ей же осуществлять их приемку, проверять количество и качество.

«Закон о контрактной системе четко указывает, что принимать товар заказчик обязан самостоятельно, – объясняет руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин. – Минздрав не имел права наделять этими функциями третье лицо. Ведомству выдано предупреждение об устранении нарушений и их последствий. Если оно не будет исполнено, в отношении министерства будет возбуждено антимонопольное дело, а должностные лица будут привлечены к административной ответственности».

Екатерина Погонцева

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