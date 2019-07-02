Canon Medical локализует производство в России в партнерстве с «Р-Фарм»

29 июня 2019 г. в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Японию «Р-Фарм Холдинг» (входит в группу компаний «Р-Фарм») и Canon Medical Systems Corporation (Япония) заключили договор о стратегическом партнерстве, трансфере технологий и организации локального производства медицинского оборудования на территории РФ.

«Наше соглашение с Canon Medical Systems – это очередной пример высокоэффективного взаимодействия между российским и японским бизнесом. Сотрудничество двух компаний поможет принести на российский рынок новые медицинские технологии», – заявил председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

«Canon Medical Systems рады заключению соглашения о стратегическом партнерстве с «Р-Фарм». Мы надеемся, что наше сотрудничество внесет свой вклад в дальнейшее совершенствование системы здравоохранения в России, равно как и в развитие российско-японских экономических отношений», – отметил президент корпорации Canon Medical Systems Тошио Такигути.

Canon Medical Systems – один из ведущих игроков мирового рынка продаж аппаратуры для компьютерной, магнитно-резонансной томографий и ультразвуковых исследований. В 2015 г. в сотрудничестве с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова и Институтом клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова Canon Medical Systems учредила российско-японский центр «Визуализации сердца».

Это не первая сделка «Р-Фарм» с японскими компаниями. В 2017 г. глобальная торговая и инвестиционная компания со штаб-квартирой в Японии Mitsui приобрела 10% акций «Р-Фарм».

Елена Калиновская

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