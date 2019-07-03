FDA одобряет Zirabev от Pfizer в качестве биосимиляра препарата Avastin

Компания Pfizer («Пфайзер») объявила о том, что FDA одобрило препарат Zirabev (bevacizumab-bvzr) в качестве биосимиляра Avastin (bevacizumab) компании Roche («Рош») для лечения метастатического колоректального рака, неоперабельного местно-распространенного, рецидивирующего или метастатического неплоскоклеточного немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), рецидивирующей глиобластомы, метастатического почечно-клеточного рака и персистирующего, рецидивирующего или метастатического рака шейки матки, сообщает FirstWord Pharma.

Zirabev был одобрен в Европе в феврале с.г.

Решение FDA было принято на основании результатов программы клинических исследований (КИ), включая результаты КИ REFLECTIONS B7391003. Опубликованные в 2017 г. данные КИ свидетельствуют о том, что Zirabev продемонстрировал клиническую эквивалентность препарату Avastin у пациентов с распространенным неплоскоклеточным НМРЛ.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik