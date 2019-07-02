MHRA одобряет два препарата для лечения синдрома «джетлага» FDA одобряет Zirabev от Pfizer в качестве биосимиляра препарата Avastin » Болгария экспортировала онкопрепараты в поддельной упаковке Упаковки с противоопухолевыми препаратами поступали в больницы в Нидерландах, сообщает информационное агентство Novinite. Это первый случай обнаружения поддельных упаковок системой оценки лекарственных препаратов Евросоюза. Как отметил представитель Ассоциации дилеров параллельной торговли ЕС Каспер Эрнст, серийные номера на упаковках не соответствовали серийным номерам на матричном коде, распознаваемом системой. Поэтому возникло подозрение, что упаковка поддельная. В результате эти подозрения подтвердились. По данным агентства, исследования оригинального препарата показали, что продукт аутентичен, а упаковка была подделана с целью экспорта за рубеж. Илья Дугин

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