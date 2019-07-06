MHRA одобряет два препарата для лечения синдрома «джетлага»

Агентство по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) объявило о выдаче регистрационных удостоверений (РУ) на два препарата мелатонина для краткосрочного лечения синдрома десинхроноза, связанного со сменой часовых поясов («джетлага»), у взрослых, сообщает PharmaTimes.

РУ выданы группе компаний Clinigen («Клиниген») на Melatonin 1 мг/мл (раствор для приема внутрь) и Melatonin 3 мг (таблетки, покрытые пленочной оболочкой).

Одобренные регулятором препараты мелатонина обеспечат удовлетворение ранее не удовлетворенной потребности пациентов в сегменте с высоким спросом.

В группе компаний рассчитывают на то, что данные препараты обеспечат умеренный рост продаж в подразделении зарегистрированных препаратов (Commercial Medicines) в 2020 финансовом году, что компенсирует ожидаемое снижение продаж в подразделении незарегистрированных препаратов (Unlicensed Medicines), которое обеспечивало поставки препаратов мелатонина до их регистрации.

Мелатонин – секретируемый шишковидной железой гормон, который регулирует цикл сна/бодрствования, а также множество физиологических процессов, включая циркадные (циркадианные) ритмы, функции сердечно-сосудистой, репродуктивной и нейроэндокринной систем. Введение мелатонина облегчает засыпание и улучшает качество сна.

Татьяна Кублицкая

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