Валентина Матвиенко: санкции на лекарства недопустимы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в Женеве на встрече с руководством Межпарламентского союза (МПС), заявила о недопустимости введения санкций на продукты первой необходимости и лекарства в ходе «торговых войн» между странами.

«Нельзя, чтобы геополитические торговые войны наносили прямой урон людям целых стран. Необходимо, чтобы санкции не распространялись на продукты, предметы первой необходимости, лекарства. Этот вопрос сегодня стоит очень остро, и мы должны отвечать на него — это совсем недопустимо, когда в XXI веке людей лишают предметов жизненной необходимости», — заявила она.

Напомним, ранее в России был принят закон о контрсанкциях, в котором прописано, что его действие не должно распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не выпускают в России или в других странах.

В первоначальной версии законопроекта предусматривалось ввести запрет на ввоз или ограничение ввоза на территорию РФ лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства, по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством РФ.

При втором чтении законопроекта из него были исключены конкретные товарные группы, в том числе и лекарства.

Сергей Рякин

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