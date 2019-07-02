Доля российской продукции на рынке медизделий для травматологии и ортопедии достигла 13%

Доля российской продукции на рынке медизделий для травматологии и ортопедии пока около 13%, это порядка 3,1 млрд руб. Об этом на Евразийском ортопедическом форуме 2019 (ЕОФ) заявил первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.

«Общий объем рынка медицинских изделий для травматологии и ортопедии в 2018 году составил 23,8 млрд рублей, – рассказал он. – Доля российской продукции пока около 13% – это порядка 3,1 млрд рублей, так как мы только начинаем активно инвестировать в эту область и создавать производственные возможности. Тем не менее, еще в 2014 году на долю российских компаний приходилось не более 4% – и трехкратный рост говорит о том, что последние 5 лет этот сектор в России очень активно развивается, появляются высокотехнологичные компании, собственные технологии, в том числе и благодаря Государственной программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

В рамках Госпрограммы Минпромторг России поддержал 12 проектов по разработке медицинских изделий для ортопедии на сумму более 1 млрд руб.

«В фокусе внимания находится и важное направление реабилитации пациентов, в целом за последние 3 года в его развитие было привлечено более 11,5 млрд рублей. По итогам 2018 года производство продукции реабилитационной направленности увеличилось на 6,5% – сегодня отечественные изделия формируют почти половину рынка в этом сегменте, и из 19 видов технических средств реабилитации российские производители производят 13 видов», – добавил Сергей Цыб.

Форум открылся 28 июня в ЦВК «Экспоцентр» в Москве, в нем приняли участие более трех тысяч медицинских специалистов и производителей стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока, Европы и Америки.

Фото: Евразийский ортопедический форум

Елена Калиновская

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