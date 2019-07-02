Губернаторам придется ежегодно отчитываться о закупках лекарств

Президент России Владимир Путин по итогам прямой линии поручил руководителям регионов обеспечить своевременное проведение закупок лекарств для льготников и отчитываться о закупленных лекарствах и их остатках в медучреждениях и аптеках. Докладывать о выполнении поручения главам субъектов придется ежегодно – до 1 декабря.

В ходе прямой линии Путин объяснил возникшие перебои с лекарственным обеспечением плохой организацией закупок в регионах. «Мы видим, что во многих субъектах РФ не вовремя организуются соответствующие процедуры по покупке, аукционы не вовремя проводятся. Нет достаточно хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона», – сказал он.

В итоге «склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают», добавил президент.

При этом выделенные в 2019 году на льготное лекобеспечение (ЛЛО) 156 млрд рублей из федерального бюджета доведены до регионов в полном объеме, отчитывалась министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ранее Росздравнадзор обнаружил в первом квартале 2019 года связанные с ЛЛО нарушения в 16 регионах, еще в девяти лекарства по рецептам получали несвоевременно. Больше всего жалоб было в Ульяновской, Саратовской областях, Краснодарском крае.

Источник: Сайт Президента России

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