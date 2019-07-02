Walgreens Boots Alliance сократила долю в «36,6» почти в трое

Структура американского фармритейлера Alliance Boots Holdings в результате допэмиссии акций «Аптечной сети 36,6» снизила свою долю в сети с 15% до 5,21%. Также доля сократилась у кипрской Paneario Holdings Limited – с 28% до 9,73%.

«36,6» весной 2019 года провела допэмиссию, в результате которой было размещено 4,4 млрд акций, из них 4,38 млрд – по открытой подписке по цене 5,05 рублей за бумагу и 361,9 тысячи акций – по преимущественному праву по 4,55 рубля за акцию. В итоге компания привлекла 22,1 млрд рублей.

В результате новыми акционерами сети стали Long-Term Investments (19,05%), бенефициаром которой является основной владелец группы «Регион» Сергей Судариков, и Altus Capital (29,97%), принадлежащая Gulf Investments Ltd, которая в свою очередь находится в доверительном управлении UFG Capital. Позже Московский кредитный банк сообщил, что получил в «36,6» 19,65%. По данным источника «Коммерсанта», часть этой доли могла быть приобретена у Long-Term Investments.

Walgreens Boots Alliance стала владельцем 15% акций «36,6» в 2016 году – в обмен на долю фармдистрибьютора Alliance Healthcare Russia. Walgreens Boots Alliance получила также опцион на консолидацию 100% акций «36,6» в течение трех лет после сделки.

Источник: Аптечная сеть 36,6

Фото: barlowsretail.co.uk

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