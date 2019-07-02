В Россию в 1 квартале стартовали поставки 34-х новых наименований лекарств для проведения КИ

По итогам 1 кв. 2019 г. в Россию было ввезено 165 тыс. упак. ЛП для проведения клинических исследований (КИ) на сумму 3,8 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). По сравнению с показателями аналогичного периода 2018 г. объём поставок сокращался как в денежном (-1,8% в рублях), так и в натуральном выражении (-17% в упаковках). Несмотря на отрицательную динамику, общее количество поставляемых продуктов за год выросло на 18 позиций, с начала текущего года в нашу страну импортировали 318 наименований препаратов для КИ, сообщает аналитическая компания RNC Pharma®.

Доля поставок препаратов-плацебо по итогам периода январь-март 2019 г. в целом вернулась к «привычным» показателям, за период она составила порядка 47%, если проводить расчёты в упаковках. Напомним, по итогам 2018 г. фиксировался значительный спад поставок плацебо, в итоге их доля не превышала 39%. Стоимость плацебо в среднем примерно втрое меньше таковой для ЛП, соответственно денежная доля препаратов-плацебо в поставках за период составляет всего 22%. Впрочем, прямой зависимости между стоимостью плацебо и ЛП нет, существенную роль играет размер поставляемой партии и период поставки.

По итогам 1 кв. 2019 г. наибольший натуральный объём импорта препаратов для проведения КИ приходился на Пемафибрат (К-877) компании «Кова Групп» из США, суммарно в январе было везено 6912 упак. данного ЛП. Компания проводит крупное международное многоцентровое клиническое исследование (ММКИ), в которое в нашей стране вовлечено порядка 46 медицинских организаций из различных регионов и задействовано 1260 пациентов. На втором месте по поставкам Бемпедоевая кислота (ETC-1002) плацебо от «Эсперион Терапьютикс», здесь проводится ещё более масштабное ММКИ, с вовлечением 81 мед. организации и более чем 1600 пациентов.

В исследуемом периоде стартовали поставки 34-х новых наименований ЛП, которые не поставлялись в нашу страну начиная с 2013 г. Из них максимальные натуральные объёмы приходятся на Нитроглицерин (MED2005) – гель для местного применения для лечения эректильной дисфункции британской «Футура медикал девелопментс», в феврале и марте 2019 г. было импортировано 2128 упаковок данного препарата. Второй по объёму поставок из числа «новичков» препарат (1400 упаковок) Лусеоглифлозин (TS-071, Лусефи) японской «Тайсо Фармасьютикал», он проходит 3-ю фазу КИ с целью оценки эффективности и безопасности лусеоглифлозина в дополнение к метформину у пациентов европеоидной расы, страдающих сахарным диабетом 2 типа и недостаточным контролем гликемии.

gmpnews