Teva объявила о выводе на рынок США 1%-го гиалуроната натрия

Израильская компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. объявила о выводе на рынок США 1%-го раствора гиалуроната натрия. Препарат получил одобрение Центра приборов и радиологического здоровья Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). 1% гиалуронат натрия показан для лечения боли при остеоартрите (ОА) коленного сустава у пациентов, у которых наблюдалась отрицательная реакция на консервативную нефармакологическую терапию и прием анальгетиков (например, ацетаминофена).

Безопасность и эффективность 1% гиалуроната натрия оценивалась в рамках исследования с участием трех групп взрослых пациентов. Основной целью исследования была оценка эффективности трехнедельных внутрисуставных инъекций препарата в объеме 2 мл в колено по сравнению с введением плацебо для лечения боли у субъектов с ОА. Безопасность и эффективность 1% гиалуроната натрия также сравнивали с результатами приема препарата Euflexxa®.

У пациентов, получавших 1% гиалуронат натрия, было зафиксировано статистически значимое снижение уровня боли после 26 недель терапии по сравнению с лицами в группе плацебо. Побочные эффекты, возникавшие при лечении, были одинаковыми у всех трех групп, наиболее частой из них была боль в колене или в месте инъекции. Показатели эффективности были сходными у 1% гиалуроната натрия и Euflexxa®.

«Вывод на рынок 1% гиалуроната натрия является отличным примером использования опыта Teva в различных областях фармацевтического бизнеса, — указал Брендан О’Грэйди, EVP и глава North America Commercial. — Мы гордимся тем, что можем предложить врачам и пациентам дополнительный вариант лечения ОА», — заключил он.

gmpnews