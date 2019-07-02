Pfizer приобрела частную биотехнологическую компанию Therachon

Фармацевтический гигант Pfizer Inc. объявил об успешном завершении приобретения частной биотехнологической компании Therachon Holding AG. В соответствии с условиями сделки, Pfizer покупает Therachon за 340 млн долларов США и заплатит еще до 470 млн долларов в зависимости от успехов, достигнутых при разработке и коммерциализации вещества TA-46.

ТА-46 – это исследуемый препарат для лечения ахондроплазии, наследственное заболевание человека, проявляющееся в нарушении процессов энхондрального окостенения на фоне нормальных эпостального и периостального окостенений, что ведет к карликовости за счет недоразвития длинных костей. Заболевание характеризуется наличием врожденных аномалий, в частности врожденного стеноза позвоночного канала. В настоящее время нет утвержденных способов лечения ахондроплазии.

«Therachon, вошедший в структуру Pfizer, представляет команду, которая вот уже 30 лет занимается разработкой инновационных лекарственных средств для лечения редких заболеваний, — сказал Сенг Ченг, старший вице-президент и главный научный сотрудник исследования редких заболеваний Pfizer. Блок. — С нашими ведущими научными и опытно-исследовательскими возможностями мы верим, что сможем эффективно продвигать препарат TA-46, который потенциально может стать первым в своем классе лекарством для лечения ахондроплазии», — подчеркнул он.

Ожидается, что сделка не повлияет на скорректированный финансовый прогноз Pfizer на 2019 год.

gmpnews