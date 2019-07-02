Sandoz заявила о выводе на рынок дженерика гефитиниба

Компания Sandoz объявила о выводе на рынок генерического онкологического препарата гефитиниба, предназначенного для лечения взрослых пациентов с местно-распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого с активирующими мутациями EGFR-TK, который рекомендован ESMO (Европейское общество медицинской онкологии) в качестве терапии первой линии.

Лекарство станет доступно для лечения пациентов сразу в 13 странах Европы в тот день, когда оригинальный препарат утратит эксклюзивность на рынке. Sandoz продолжит работу над поэтапным выведением препарата на рынки других стран.

«Дженерики помогают расширить доступ к лекарствам, подчас вдвое увеличивая количество пациентов, получающих препарат, без увеличения стоимости лечения, — утверждает Франческо Балестриери, временно исполняющий обязанности генерального директора Sandoz. — В нашей компании мы признаем, что онкология по-прежнему отстает от семи других терапевтических областей, которые уже выигрывают от значительной конкуренции со стороны дженериков. Запуск дженерика гефитиниба – часть плана Sandoz по изменению текущего положения», — добавил он.

В Европе рак легких является четвертым наиболее распространенным раком как у женщин, так и у мужчин, уступая только раку молочной железы, простаты и колоректальному раку. Рак легких ежегодно диагностируется приблизительно у 312 тыс. пациентов. Немелкоклеточный рак легкого представляет собой любой тип эпителиального рака легкого, кроме мелкоклеточного, причем на его долю приходится приблизительно от 80% до 85% всех случаев заболевания раком легкого.

gmpnews