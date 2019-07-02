«Нацимбио» оперативно доставило бактериофаги пострадавшим от паводка

НПО «Микроген» (под управлением холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) завершил поставки 12 тыс. доз лекарственных препаратов бактериофагов для экстренной профилактики кишечных инфекций у пострадавших от наводнения жителей Иркутской области. Препараты поступили в регион 30 июня.

Препараты бактериофаги в паводковых районах, а также при чрезвычайных ситуациях, вызванных наводнениями, применяются для предотвращения возможных массовых вспышек инфекционных заболеваний. В Иркутскую область для профилактики заболеваний, в частности, направлены Интести®-бактериофаги, позволяющие бороться с дизентерией, сальмонеллезом, диспепсией, дисбактериозом, энтероколитом и колитом, которые могут быть вызваны целым рядом бактерий, в их которых сальмонелла, эшерихия коли, протея, энтерококки, стафилококки, псевдомона аэругиноза и их сочетания.

Бактериофаги представляют собой нетоксичные средства, избирательно поражающие только бактериальные клетки, а не всю микрофлору организма, в отличие от антибиотиков. Препараты могут применяться беременными, кормящими матерями и новорожденными. За последние два года бактериофаги НПО «Микроген» применялись для предотвращения вспышек кишечных инфекций в зонах ЧС в Забайкальском крае, Якутии, Хакасии, Приморье, Тюменской области и других регионах.

НПО «Микроген» является единственным в России производителем лечебных препаратов бактериофагов. В рамках реализации правительственной стратегии по предупреждению распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года компания ведет работы по созданию всероссийской базы штаммовой коллекции бактериофагов и разработке новых противомикробных средств на их основе. На сегодняшний день предприятием созданы 19 разновидностей лекарственных средств данного типа. Ежегодный объем выпуска достигает в среднем 1 млн упаковок.

АО «НПО «Микроген» является уникальным и старейшим предприятием по производству биофармацевтических препаратов в РФ, обеспечивающим поставку около 70% от общего объёма вакцин национального календаря профилактических прививок (НКПП). В ассортиментном портфеле объединения более 250 препаратов.

gmpnews