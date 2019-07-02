По итогам мая 2019 года 60,1% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными

Объём коммерческого рынка ЛП в мае 2019 г. составил 76,9 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с апрелем ёмкость рынка сократилась на 8,2%. В сравнении с маем 2018 г. в текущем году рынок показал падение реализации на 0,4%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в мае по сравнению с апрелем уменьшилась на 1,5%, и составила 192,2 рубля, сообщается в аналитическом отчете DSM Group по итогам мая 2019 года.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые пять месяцев 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года в рублёвом эквиваленте составило 1,2%. Общая ёмкость составила 415,8 млрд рублей.

Структура коммерческого рынка ЛП в мае 2019 г. по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,3% относительно мая 2018 г., и составил 4,5%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. составила 11,0% (-0,5%).

Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился с 42,1% в мае 2018 г. до 40,4% в мае 2019 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 44,2%, что на 2,5% выше веса группы в предыдущем году.

По итогам мая 2019 г. 60,1% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 28,3%. Коммерческий сегмент рынка по итогам мая 2019 г. на 35,7% был представлен рецептурными препаратами и на 64,3% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в мае 2019 г. возглавила компания Bayer, на втором месте — Novartis, на третьем — Sanofi. Топ-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам мая 2019 г. состоял из таких препаратов как «Ксарелто» (0,9%), «Детралекс» (0,8%); на третьем месте — «Нурофен» (0,7%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в мае 2019 г. уменьшился на 2,4% относительно апреля, и составил 5,0 млрд руб. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в пятом месяце 2019 г. сократился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 26,2 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в мае 2019 г. по сравнению с апрелем выросла на 1,6%, и составила 189,7 руб. Топ-3 производителей БАД занял 29,3% рынка в мае в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (19,0%), Solgar Vitamin And Herb (5,8%) и PharmaMed (4,5%).

gmpnews