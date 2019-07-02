Knight Frank ищет здание под штаб-квартиру компании BIOCAD в Петербурге

Международная инновационная биотехнологическая компания полного цикла BIOCAD и международная консалтинговая компания Knight Frank подписали эксклюзивное соглашение на поиск новой штаб-квартиры в Санкт-Петербурге.

Компания ищет современное и высокотехнологичное здание площадью не менее 25 000 кв. м в локации с хорошей транспортной доступностью.

BIOCAD занимается исследованиями, разработкой и производством препаратов для социально значимых заболеваний. В продуктовый портфель входит 58 лекарственных препаратов, 16 из которых – биологические. Еще более 40 продуктов находятся на разных стадиях разработки. BIOCAD является резидентом ОЭЗ «Санкт-Петербург», где размещается производство и научно-исследовательский центр. Всего у компании три производства в Санкт-Петербурге и Ленобласти и несколько Research&Development центров. В данный момент в компании работает более 2200 человек, около 40% — научные сотрудники и исследователи. Офисы и представительства находятся в Бразилии, Китае, Индии, Вьетнаме, ОАЭ и других странах.

По итогам проведенного конкурса Knight Frank был выбран эксклюзивным партнером по совокупности компетенций. Компания будет заниматься поиском и проведением переговоров с собственниками и девелоперами бизнес-центров, консалтингом по строительству и управлением глобальным портфелем недвижимости.

Александра Глазкова, вице-президент по HR и PR BIOCAD:

«Сейчас у BIOCAD, помимо производственных площадок, несколько офисов в разных районах города. Эта рассредоточенность в совокупности с ограниченностью существующих офисных площадей и активным ростом компании привела к решению о поиске нового здания. Центральный офис необходим компании, в том числе, для размещения большого сектора IT и биоинформатики. Кроме того, он должен обеспечить необходимый уровень представительности как штаб-квартира для приема международных делегаций в рамках расширения компании на мировом уровне».

Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg:

«Это уникальный для Петербурга проект, такие запросы крайне редки на нашем рынке недвижимости – в последние несколько лет большие офисы в городе рассматривали преимущественно только структуры «Газпрома». Сейчас мы ведем переговоры с ключевыми девелоперами Санкт-Петербурга, в стадии рассмотрения находятся несколько лучших предложений».

zdanie.info