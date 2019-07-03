Деятельность 35 аптек Ростовской области приостановлена по решению суда

Количество аптек, подвергшихся такому наказанию, как административное приостановление деятельности на 1-3 месяца, в Ростовской области достигло уже 35. Таковы итоги борьбы территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области с безрецептурным отпуском лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету и популярных среди аптечных наркоманов, в первом полугодии.

По итогам первого квартала количество аптек, приостановивших деятельность, составляло порядка 20. Всего с начала года Арбитражный суд Ростовской области вынес 33 решения о приостановлении фармацевтической деятельности 35 аптек, принадлежащих 16 юрлицам и 2 индивидуальным предпринимателям. Предварительно все эти организации многократно привлекались к ответственности за бесконтрольный отпуск лекарственных средств, востребованных аптечными наркоманами. Данная работа ведется в тесном сотрудничестве с ГУ МВД по Ростовской области.

Также с начала этого года территориальным органом Росздравнадзора составлен 581 протокол об административном правонарушении, общая сумма наложенных штрафов превысила 13 млн руб.

Екатерина Погонцева

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