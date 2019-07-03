Владимир Путин подписал закон о культивировании наркосодержащих растений

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовую основу организации на территории РФ полного цикла производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений.

Соответствующий законопроект получил одобрение правительства в конце минувшего года и был единогласно принят Госдумой 19 июня нынешнего года.

Необходимость дать возможность госпредприятиям выращивать наркосодержащие растения глава Минпромторга Денис Мантуров ранее связал с тем, что «мы закупаем практически 100% субстанций по импорту и производим из них только готовые лекарственные формы». Заниматься импортозамещением сырья призваны Московский эндокринный завод и ГосНИИОХТ.

Законом предусмотрено, что предприятия, которые осуществляют данную деятельность, обязаны уничтожать остатки посевов наркосодержащих растений, наркотических средств и психотропных веществ, которые образуются в процессе производства.

В России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия (9 из них включены в перечень ЖНВЛП), которые производятся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортируемых фармсубстанций. Международный рынок таких субстанций контролируется группой из 10 компаний, 9 из которых находятся в юрисдикции государств, применивших к России санкции.

Сергей Рякин

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