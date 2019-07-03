Высокие цены на нефть позволили увеличить расходы на лекарственное обеспечение

В июле 2019 г. Совет Федерации рассмотрит законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 г.». Документ принят Госдумой в третьем чтении 27 июня 2019 г. Он предусматривает увеличение финансирования госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 13,31 млрд руб.

Сложившаяся в январе-апреле 2019 г. конъюнктура на мировых сырьевых рынках оказалась более благоприятной, чем предполагалось ранее. За счет увеличения поступления ненефтегазовых доходов с соответствии с «бюджетным правилом» решено увеличить расходы федерального бюджета в 2019 г. на 256,5 млрд руб. Часть этих денег – 13,31 млрд руб. – будет добавлена на финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Из этой суммы 5,3 млрд руб. пойдет на лекарственное обеспечение. На закупку антиретровирусных лекарственных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, и гепатитами B и C будет добавлено 3 млрд руб., на вакцину против полиомиелита и профилактики гриппа в рамках Нацкалендаря – 2,3 млрд руб.

В текущем варианте федерального бюджета на покупку антиретровирусных препаратов заложено 21,82 млрд руб., соответственно сумма вырастет до 24,82 млрд руб. Общий бюджет программы иммунизации в рамках Нацкалендаря пока составляет 18,74 млрд руб., после принятия поправок он вырастет до 21,04 млрд руб.

Остальные средства будут потрачены на строительство и оснащение различных медицинских организаций, на субсидии на выполнение госзаданий, например, по клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, по развитию службы крови и пр.

Елена Калиновская

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