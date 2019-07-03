RNC Pharma: объемы поставок лекарств для клинических исследований продолжают снижаться

Объем поставок лекарственных препаратов для клинических исследований (КИ) в первом квартале 2019 г. составил 165 тыс. упаковок. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. это меньше на 17%, сообщает аналитическая компания RNC Pharma.

По итогам 1 кв. 2019 г. в Россию было ввезено ЛП для проведения клинических исследований на сумму 3,8 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). По сравнению с показателями аналогичного периода 2018 г. объем поставок сократился на -1,8% в руб. Несмотря на отрицательную динамику, общее количество поставляемых продуктов за год выросло на 18 позиций, с начала текущего года в нашу страну импортировали 318 наименований препаратов для КИ.

Доля поставок препаратов-плацебо по итогам периода январь-март 2019 г. в целом вернулась к «привычным» показателям, за период она составила порядка 47%, если проводить расчеты в упаковках. «Напомним, по итогам 2018 г. фиксировался значительный спад поставок плацебо, в итоге их доля не превышала 39%. Стоимость плацебо в среднем примерно втрое меньше таковой для ЛП, соответственно денежная доля препаратов-плацебо в поставках за период составляет всего 22%. Впрочем, прямой зависимости между стоимостью плацебо и ЛП нет, существенную роль играет размер поставляемой партии и период поставки», – говорят аналитики.

Наибольший натуральный объём импорта препаратов для проведения КИ по итогам первого квартала приходился на пемафибрат (К-877) компании Kowa Group из США, суммарно в январе было везено 6912 упаковок лекарства. Компания проводит крупное международное многоцентровое клиническое исследование (ММКИ), в которое в нашей стране вовлечено порядка 46 медицинских организаций из различных регионов и задействовано 1260 пациентов. На втором месте по поставкам бемпедоевая кислота (ETC-1002) плацебо от Esperion Therapeutics, здесь проводится еще более масштабное ММКИ, с вовлечением 81 медорганизации и более чем 1600 пациентов.

В исследуемом периоде стартовали поставки 34 новых наименований ЛП, которые не поставлялись в нашу страну начиная с 2013 г. Из них максимальные натуральные объемы приходятся на нитроглицерин (MED2005) – гель для местного применения для лечения эректильной дисфункции британской Futura Medical Developments, в феврале и марте 2019 г. было импортировано 2128 упаковок препарата. Второй по объёму поставок из числа «новичков» препарат (1400 упаковок) лусеоглифлозин (TS-071,лусефи) японской Taisho Pharmaceutical, он проходит 3-ю фазу КИ с целью оценки эффективности и безопасности лусеоглифлозина в дополнение к метформину у пациентов европеоидной расы, страдающих сахарным диабетом 2 типа и недостаточным контролем гликемии.

Елена Калиновская

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