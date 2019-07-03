На сокращение времени визитов медпредставителей влияет рост рабочей нагрузки на врачей

Визиты медицинских представителей становятся короче, отметили две трети врачей, опрошенных исследовательской компанией Тop of Mind MR&C. Причем 13% из них указывают, что продолжительность визитов в последние годы «очень сократилась».

В опросе приняли участие врачи семи специализаций из разных регионов России – терапевты, педиатры, кардиологи, эндокринологи, неврологи, гинекологи, дерматологи.

По наблюдениям медиков, сегодня визит медпредставителя длится в среднем 11 минут. Терапевты уделяют общению с представителями фармкомпаний меньше времени, чем врачи других специализаций. Больше остальных общаются с медпредставителями эндокринологи.

По мнению докторов, визиты медпредставителей должны быть еще короче — оптимальное время беседы должно составлять в среднем 8 минут.

Как считает большинство опрошенных, основной фактор, влияющий на сокращение продолжительности визитов медпредставителей, — увеличение рабочей нагрузки на врачей, особенно у педиатров и терапевтов. Из-за роста занятости, связанного с увеличением потока пациентов, необходимостью заполнять все больше документации, дефицитом среднего медперсонала и, в целом, с повышением требований, у врачей остается все меньше времени на получение профессиональной информации в рамках общения с представителями компаний-производителей лекарственных средств.

На сокращение длительности встреч существенно влияет также развитие интернета, расширение доступа врачей к источникам информации, поступающим по другим каналам коммуникации, считает 57% опрошенных докторов.

Еще один фактор – рост числа медпредставителей. Иногда у кабинета доктора можно увидеть очередь из сотрудников компаний-производителей лекарств, биодобавок, медицинских изделий и т.д. Медпредставителей стало слишком много, на всех времени не хватает, заявили 24% участника опроса.

Часть докторов связывает сокращение времени визитов с низким профессиональным уровнем медпредставителей. О том, визиты стали короче из-за того, что их содержание не отвечает профессиональным потребностям врача, заявили 15% респондентов.

Наталья Маскина

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