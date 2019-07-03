Единственный отечественный производитель йода признан банкротом

Решением Арбитражного суда Краснодарского края единственный отечественный производитель йода — Троицкий йодный завод — признан банкротом. Конкурсное производство открыто сроком на шесть месяцев.

Троицкий йодный завод был основан в 1964 году на базе Славянско-Троицкого месторождения — единственного в России промышленного месторождения йодобромных вод. В начале 2000-х годов предприятие занимало более 90% отечественного рынка кристаллического йода. Эксперты указывают целый ряд причин, по которым йодный завод встал: конкуренция с дешевым импортом, прежде всего из Чили, устаревшие технологии и оборудование, отсутствие интереса собственника в развитии предприятия. В 2015 году добыча сырья прекратилась. Некоторое время завод работал на иностранном сырье, однако это оказалось нерентабельно: в 2017 году убыток составил 24,8 млн руб.

Рассмотрение дела по результатам конкурсного производства назначено на 13 января 2020 года.

Екатерина Погонцева

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