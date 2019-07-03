Коррупционные схемы — неотъемлемая часть работы производителей медтехники в Китае

Развлечения в сауне, членство в гольфклубах, элитные наручные часы и сотни тысяч долларов – вот цена за то, чтобы китайские государственные больницы закупали медоборудование, в частности, производства General Electric (GE), Siemens, Philips и Toshiba. Газета The New York Times изучила уголовные дела о коррупции в органах здравоохранения КНР.

Обзор десятков судебных дел и внутренних корпоративных документов, а также интервью с сотрудниками компаний позволили выявить, насколько глубоко иностранные компании увязли в коррупции, окутавшей систему здравоохранения Китая. Сотрудники многих компаний признались, что подкупали руководство больниц. Во многих случаях привлекались сторонние организации, которые были посредниками при даче взяток. Иногда компании продолжали сотрудничать с организациями, которые уже признались в незаконной деятельности в суде.

В одном из уголовных дел, датированном 2016 г., говорится, что главврачу одной из больниц по имени У Дагун представители General Electric предложили более 1 млн долл., чтобы больница приобрела компьютерный томограф стоимостью 4 млн долл. Г-н У приговорен к 15 годам лишения свободы.

Siemens, GE, Philips и другие компании отмечают, что руководители больниц зачастую заставляют их продавать свою продукцию через цепочку посредников, которые и замешаны в коррупционных схемах. Они уверяют, что соблюдают китайские и международные законы и избавляются от сотрудников, их нарушающих. «Мы твердо придерживаемся законов тех стран, в которых работаем», – заявила представитель GE Тара ДиХулио.

Тем не менее, из судебных документов следует, что компании завышают цены, чтобы финансировать взятки и откаты, увеличивая стоимость оборудования для больниц на 50% и более.

Илья Дугин

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