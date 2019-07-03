РВК начала отбор управляющей компании Венчурного фонда фарммедпрома

Венчурный фонд для финансирования ранних стадий реализации проектов в медицине и фармацевтике, созданный Минпромторгом и Российской венчурной компанией (РВК), должен в ближайшее время получить управляющую компанию. Отбор кандидатов начался 3 июля 2019 года, итоги должны быть подведены в сентябре 2019 года.

Фонд, на деятельность которого в течение ближайших трех лет выделено 4,5 млрд рублей, будет инвестировать в проекты по разработке новых лекарственных препаратов и средств их доставки, медизделий, а также программного обеспечения в медицине. Инвестируются ранние стадии разработок, в случае лекарств – в основном, I и II фазы клинических исследований. Допускается инвестирование и в иностранные разработки, если такие вложения окажут позитивное влияние на российскую экономику, будь то создание рабочих мест, интеллектуальной собственности или уплата налогов, пояснил замгендиректора РВК Алексей Басов.

РВК будет инвестировать через договор инвестиционного товарищества в созданные под проекты компании. У таких стартапов могут появляться и соинвесторы. Кроме того, 1% в проекты должна вкладывать управляющая компания («управляющий товарищ»), которая будет получать на содержание до 2% в год от обозначенного или совершенного общего объема инвестиций.

Решение по инвестированию и выходу из того или иного проекта будет принимать инвестиционный комитет, который должен быть создан из двух представителей «управляющего товарища», двух представителей Минпромторга и одного – Роспатента. Рекомендации также будут приниматься от экспертного совета при фонде. В наблюдательном совете фонда в числе прочих будут представлены три независимых участника.

Лимит инвестиций на одну компанию – не более 10% от подтвержденного трехлетнего бюджета фонда – 4,5 млрд рублей. По истечении трех лет финансирование фонда может быть увеличено. «За первые три года фонд необязательно должен продемонстрировать выходы, поэтому его промежуточные результаты будут оцениваться через качество структурирования и уровень доступа к лучшим сделкам на рынке», – сообщил Vademecum Алексей Басов.

Фонд создается на десять лет с возможностью продления деятельности на два года. Инвестиционный период – пять лет (с возможностью продления на год), в течение которых должен быть сформирован портфель проектов.

Эффективность фонда будет оцениваться по единственному показателю – количеству проинвестированных компаний. Первые два стартапа должны появиться в портфеле фонда в 2020 году (на 2019 год такой параметр не закладывается), еще пять – в 2021 году. В РВК надеются, что по итогам инвестиционного периода (2024 или 2025 год) в портфель фонда войдут не менее 25 компаний.

Сейчас Минпромторг предоставляет фармкомпаниям субсидии на клинические и доклинические исследования лекарственных препаратов (постановление правительства №1045) и клинические испытания медизделий (№1046). Компаниям компенсируется не более 50% затрат (в случае с медизделиями – 80%), например, на приобретение сырья, препаратов сравнения, зарплату сотрудникам, но не более 200 млн рублей. Взамен компания должна не позднее, чем за четыре года вывести разрабатываемый препарат в оборот и получить от его трехлетних продаж выручку, в три раза превышающую объем субсидии. С 2015 по начало 2019 года на поддержку 72 проектов в фарме выделено 787,7 млн рублей, сообщало ведомство.

Предполагается, что с 2020 года эти постановления утратят силу и начнет действовать новый механизм. Субсидии будут предоставляться через конкурс под определенный проект в фарммедпроме, исчезнет их предельный размер в 200 млн рублей. Они будут носить не только компенсационный, но и авансовый характер.

Компании, в которые инвестирует РВК, могут претендовать и на получение субсидий. Пока никаких ограничений, как уточнил первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб, не предполагается.

Источник: Российская венчурная компания

Фото: РВК

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