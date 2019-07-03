В России может появиться календарь прививок для пожилых людей

Роспотребнадзор предложил создать календарь вакцинации россиян старше 65 лет. Авторы инициативы считают, что это позволит реализовать одну из целей нацпроекта «Демография», заключающейся в увеличении продолжительности жизни россиян.

«Как защищать людей старшего возраста с помощью прививок от различных инфекционных угроз – такая задача поставлена перед учеными научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора», – заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Известно, что до изменений, предусмотренных федеральным проектом «Старшее поколение» (входит в нацпроект «Демография»), особого внимания к регулярной вакцинации взрослого населения не было, так как Национальный календарь профилактических прививок преимущественно ориентирован на детей.

В марте 2019 года Минздрав включил в Нацкалендарь профилактических прививок вакцинацию от пневмококковой инфекции для лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях соцобслуживания. На то, чтобы к концу 2024 года такую вакцинацию прошли не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста, в 2019–2024 годах будет выделено 400 млн рублей.

Источник: Роспотребнадзор

Фото: mir24.tv

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