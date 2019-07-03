Утвержден перечень льготных медизделий для использования на дому

Минюст зарегистрировал приказ Минздрава, утверждающий перечень медицинских изделий, предоставляемых пациентам для использования на дому. В нем 241 позиция МИ таких групп, как анестезиологические и респираторные, вспомогательные и общебольничные, гастроэнтерологические, для манипуляций и реабилитационные изделия.

Перечень включает анестезиологические системы, вентиляторы респираторные (аппараты ИВЛ различных типов, стойки, провода и клапаны для них), ингаляторы (ультразвуковые, аэрозольные и сопутствующие комплектующие), системы вентиляции легких, оксиметры, медицинские кровати и матрасы, системы подъема и перемещения пациентов, катетеры и другие. Есть в списке и средства реабилитации – специальные ходунки, кресла, сиденья и другие.

При этом из названия приказа исчезло уточнение «при оказании паллиативной помощи», которое было на этапе общественного обсуждения проекта.

Ранее Правительство РФ внесло аппараты ИВЛ в перечень «Третий лишний»: при выходе на государственные торги хотя бы двух поставщиков такого оборудования, произведенного в странах ЕАЭС, заявки участников с зарубежной медтехникой будут автоматически отклоняться. Представители благотворительного фонда помощи пациентам с боковым амиотрофическим склерозом «Живи сейчас» выступили против этого решения.

«Мы очень обеспокоены сегодняшним запретом на закупку импортного оборудования, потому что, по данным наших экспертов, даже продлевая жизнь, отечественное оборудование, к сожалению, не может в должной степени обеспечить ее качество», – заявила генеральный директор фонда Наталья Луговая, предположив, что закупка необходимого оборудования «всей тяжестью ляжет» на некоммерческие организации.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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