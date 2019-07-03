Компании «Ниармедик» в 2019 году исполняется 30 лет

Компания «Ниармедик» — резидент Калужского фармацевтического кластера — в нынешнем году отмечает 30-летний юбилей. Это большое событие не только для фармкластера, но и для всего региона. «Ниармедик» — не просто участник кластерного проекта в Калуге, но и один из его создателей.

Компания была основана учеными-единомышленниками НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Н. Ф. Гамалеи в 1989 году. Главный посыл тогда был очевиден: сохранить накопленный годами опыт, потенциал ученых, дать ему возможность развиваться и жить. И внедрить результаты собственных научных исследований и разработок в широкую медицинскую практику. А направлений работы было много: лабораторная диагностика, иммунология, инфектология и другие.

Исторически первым для компании стало создание и развитие диагностического бизнеса. Разработка, создание современного производства, соответствующего стандартам GMP, внедрение в широкую медицинскую практику современных высококачественных диагностических тест-систем для лабораторной диагностики наиболее значимых инфекционных заболеваний человека (ИППП, ВИЧ, вирусные гепатиты, TORCH-инфекции и др.) легло в основу успешного развития компании.

Сейчас «Ниармедик» — крупный игрок российского фармацевтического рынка.

Особая гордость предприятия — открытая в 2015 году новая промышленная площадка. Выступая тогда на церемонии открытия завода «Ниармедик», министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подчеркивал, что размещение такого масштабного производства в Обнинске – первом наукограде России – это дополнительный стимул для других предприятий, которые готовы создавать здесь современные инновационные структуры.

Все производство «Ниармедик ФАРМА» укомплектовано самым современным оборудованием. Причем, оснащение предприятия учитывает не только сегодняшние реалии, но и рассчитано на определенную перспективу. Губернатор области Анатолий Артамонов подчеркивая важность задачи по замещению импортных товаров отечественными, все время приводит в пример производство компании «Ниармедик». Так, выступая на ПМЭФ-2019 в нынешнем году, он отметил, что в вопросах импортозамещения лекарства остаются безусловным приоритетом: «В настоящее время в регионе проводится много исследований в области фармацевтики и около пятидесяти видов лекарственных средств находятся в производстве. И мы будем подобные проекты поддерживать».

В рамках празднования юбилея предприятия был организован пресс-тур на завод «Ниармедик». Журналистам показали площадку по выпуску препарата «Кагоцел». Генеральный директор завода Александр Михайличенко рассказал, например, что предприятие способно выпускать до 100 млн упаковок лекарственных средств в год при численности персонала более 150 человек. Производственная площадка имеет заключение о соответствии требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP), а также сертификат соответствия нормам системы менеджмента качества ISO.

Это означает, что «Ниармедик Фарма» работает по мировым стандартам с соблюдением правил бережливого производства (lean-технологий), требований охраны труда и окружающей среды, техники безопасности и проверки качества. Все процессы, от синтеза исходных веществ до изготовления готовых препаратов, проходят в рамках одного производства, что обеспечивает надлежащий контроль над всеми этапами создания препаратов.

В ближайших планах компании — строительство нового участка для противотуберкулезного препарата «Макозинон», инновационного средства для лечения сложных форм заболевания. Сейчас на территории завода проводится синтезирование и масштабирование пробной партии субстанции препарата.

Таким образом, предприятие следует своим принципам, заложенным 30 лет назад его основателями: синтез науки и практики, внедрение передовых технологий и выпуск доступных и качественных препаратов в России. А многочисленные возможности и условия, созданные в фармацевтическом кластере, очень помогают в достижении этих целей.

gmpnews