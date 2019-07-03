В Татарстане в 2021 году начнет работать новое фармацевтическое предприятие

ООО «Татфарм» создаст в Зеленодольске (Татарстан) современное фармацевтическое производство лекарственных средств широкого ассортимента. Планируется привлечь инвестиции на 1 млрд рублей и создать не менее 220 новых рабочих мест. Об этом сообщил директор «Татфарм» Артем Хакимов в ходе посещения министром экономики Татарстана Фаридом Абдулганиевым объектов Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Зеленодольск».

Предприятие будет производить 24,6 млн условных упаковок таблеток и 21 млн ампул жидких лекарств в год. Полностью производство начнется в конце 2021 года. Основное оборудование поставлено из Европы, Китая, Индии.

Преимуществами Татарстана Хакимов назвал удобную транспортную логистику и научный потенциал (предприятие сотрудничает с КНИТУ-КХТИ, ИОФХ им. Арбузова).

Площадь складов «Татфарм» составит 22 тыс. кв. метров.

«Оператор окажет услуги хранения, — отметил Хакимов. — В России таких складов мало, а в Татарстане нет. Будет создано 3 температурных режима для хранения препаратов и лекарств».

Склады построят к началу 2020 года. Кроме того, строятся 4 погрузочных дока.

Предприятие получило статус резидента ТОСЭР 25 января 2019 года. Окупаемость проекта прогнозируется в течение 9 лет.

Одной из сложностей Хакимов назвал процедуру сертификации лекарств.

ТОСЭР «Зеленодольск» создана в 2018 году, имеет федеральный статус. Сегодня это одна из пяти ТОСЭР Республики.

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