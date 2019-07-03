Грузинские фармпроизводители занимают 3-е место с конца в общем объёме импорта ЛП из Грузии в РФ

По итогам 2018 г. импорт лекарственных препаратов из Грузии в Россию представлял собой довольно внушительную сумму 774,4 млн руб., рублёвая динамика поставок составила 8,7%. Помимо готовых ЛП из этой страны к нам поставляются и активные фармингредиенты (АФИ), объёмы здесь заметно скромнее 23,1 млн руб., а вот рублёвая динамика за год оказалась не в пример выше, практически 44%. Итоги первого квартала 2019 г. с точки зрения показателей прироста по обеим товарным группа выглядят ещё более внушительно, импорт по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. вырос в 3,1 раза по ГЛП и в 3 раза по АФИ, но столь серьёзная динамика скорее всего связана исключительно с низкой активностью импортёров в периоде сравнения, об этом сообщается в аналитическом отчете компании RNC Pharma®.

В прошлом году из Грузии в Россию поставлялось 27 ТМ готовых ЛП и всего 1 позиция АФИ, при этом собственного грузинских фармкомпаний было задействовано только две. В отношении ЛП в 2018 г. поставлялся только кардиотонический препарат Аденоцин компании «ЕГВ-Фарма». Доля данного продукта в общем рублёвом объёме импорта из Грузии не превышает 0,5%. В отношении фармсубстанций поставляется так же одна позиция – Платифиллина гидротартрат, компании «Джи-Эф-Эл» («Грузинская фитолаборатория»). Кстати, это единственный поставщик субстанции платифиллина в Россию.

Общая доля продукции, производимой в Грузии, в поставках ЛП и АФИ из этой страны в Россию по итогам 2018 г. составила всего 3,4% в денежном выражении. Абсолютными лидерами выступают представители Индии, на них приходится 46,4% поставок. Индийская фармпромышленность представлена четырьмя производителями, ассортимент тоже самый разнообразный – за год поставлялось 13 торговых марок. Лидирует по отгрузкам антиагрегант Плетакс (цилостазол), зарегистрированный на российскую «Еско фарма», производится он индийской «Новалек фармасьютикалc». Поставки препарата стартовали только в 2018 г., но он сразу же смог занять позицию лидера.

В тройке так же продукция из Болгарии (19,8%) и Румынии (9,7%). Каждая представлена одним наименованием ЛП. В первом случае это вазодилататор Дузофарм (нафтидрофурил) всё той же «Еско фарма». Во втором речь идёт о препарате Метортрит (Метотрексат) компании «Ромфарм».

Так же значительное количество поставок ЛП с территории Грузии в Россию имеет признаки параллельного импорта, в частности, в 2017-2018 гг. в относительно небольших объёмах из этой страны отгружались такие препараты как: Ругулон и Куриозин компании «Гедеон Рихтер», Витрум («Юнифарм»), Снуп («Штада») и др. Данные поставки классифицируются, как имеющие признак параллельности по комплексу факторов: незначительная доля в общем объёме поставок, отличия в странах отправления и компаниях отправителях, разные импортёры продукции на территории России, разные платёжные валюты и банки плательщики и т.д.

gmpnews