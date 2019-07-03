Радиофармпрепараты и целостность данных

Ядерная медицина сегодня – это прогрессивное направление диагностики и лечения онкологических, неврологических, кардиологических заболеваний, а развитие ядерной медицины невозможно без радиофармпрепаратов. К радиофармпрепаратам, как правило, применяются все требования, которым должны соответствовать стерильные лекарственные средства, включая их производство по стандартам GMP. В то же время РФП (радифармпрепараты) обладают рядом особенностей:

Малый объем серии;

Короткий срок годности и использование до завершения операций по контролю качества;

Выпуск и использование РФП на основе оценки документации на серию до завершения всех химических и микробиологических испытаний.

испытаний. Досье производства серии должно охватывать условия производства и аналитический контроль , проведенные до момента разрешения транспортировки РФП в клиническое подразделение.

и , проведенные до момента разрешения транспортировки РФП в клиническое подразделение. Разрешение на выпуск выдается после проведения оценки окончательных результатов аналитического контроля, всех отклонений , которые должны быть оформлены документально , обоснованы и утверждены.

, которые должны быть , обоснованы и утверждены. При невозможности получить некоторые результаты контроля использования РФП разрешение на выпуск оформляется условно, а после получения всех результатов контроля — окончательно.

Эти и иные особенности продукта обуславливают сложность производства РФП, которую приходится преодолевать предприятиям, занимающимся разработкой и производством РФП. Тем ценнее симпозиумы и конференции, на которых все субъекты обращения РФП на рынке лекарственных средств (включая регуляторов) могут обменяться опытом. Так, накануне 7-ой Европейской Конференции по рассеянию нейтронов, впервые проводимой в России, в Москве прошла конференция «Радиофарма -2019». Здесь начальник отдела инжиниринга и проектирования ФБУ «ГИЛС и НП» Игорь Фальковский представил коллегам доклад «Целостность данных и валидация компьютеризированных систем», в котором рассказал о подготовленном «ГИЛС и НП» руководстве, привел примеры характерных нарушений целостности данных. Говоря о компьютерной валидации, Игорь Фальковский отметил, что она имеет черты и квалификации и валидации:

— Применительно к аппаратному обеспечению она эквивалентна проверке оборудования, т.е. квалификации.

— Применительно к программному обеспечению она эквивалентна проверке процесса, т.е. валидации.

В этой связи к ней предъявляются следующие требования GMP:

Валидационная документация и отчеты должны охватывать соответствующие стадии жизненного цикла компьютеризированной системы. Производитель должен обосновать свои стандарты, протоколы, критерии приемлемости, процедуры и записи на основе оценки рисков.

Валидационная документация должна включать записи контроля изменений (если применимо) и отчеты о любых отклонениях, выявленных в ходе процесса валидации.

Должен быть в наличии текущий перечень (реестр) всех используемых компьютеризированных систем с указанием их функциональности, подпадающей под требования правил GMP.

Для критических компьютеризированных систем должны быть в наличии подробное текущее описание физических и логических взаимосвязей, потоков данных и интерфейсов с другими системами или процессами, требуемые ресурсы всего компьютерного оборудования и программного обеспечения, доступные меры безопасности.

Спецификации требований пользователя должны описывать необходимые функции компьютеризированной системы на основе документально оформленной оценки рисков и влияния с точки зрения соблюдения правил GMP. Требования пользователя должны прослеживаться на протяжении всего жизненного цикла компьютеризированной системы.

Производитель должен предпринять все меры, гарантирующие, что компьютеризированная система разработана в соответствии с надлежащей системой управления качеством. Поставщик должен быть оценен соответствующим образом.

С целью валидации компьютеризированных систем, изготовленных по индивидуальному заказу или модифицированных в соответствии с требованиями заказчика, необходимо разработать документированную процедуру оценки качества и эксплуатационных характеристик компьютеризированной системы на всех этапах ее жизненного цикла с оформлением соответствующих отчетов.

Необходимо представить доказательства соответствия методов и схем тестирования компьютеризированной системы. В частности, должны быть рассмотрены пределы параметров системы (процесса), границы данных и обработка ошибок. Необходимо документально оформить оценку соответствия применения автоматизированных средств тестирования и режимов их работы.

Если данные переводятся в другой формат или систему данных, валидация должна включать проверку неизменности значения и смысла данных в процессе их миграции.

Ознакомиться более подробно с требованиями GMP к целостности данных и валидации компьютерных систем Вы можете на официальном сайте «ГИЛС и НП»

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