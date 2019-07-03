Радиофармпрепараты и целостность данных » Владимир Путин дал поручения министерствам в сфере оборота обезболивающих лекарств Президент России утвердил перечень поручений по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 20 июня 2019 года, среди которых: Минздраву России определить случаи, когда медицинские работники вправе принять решение об увеличении объёма и кратности применения наркотических средств и психотропных веществ для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах. Срок – 1 октября 2019 г.

Ответственный: Скворцова В.И. МВД России совместно с Минздравом России проанализировать правоприменительную практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлёкшие их утрату, и при необходимости внести предложения по декриминализации указанных деяний, совершённых по неосторожности и не представляющих общественной опасности. Срок – 1 октября 2019 г.

Ответственные: Колокольцев В.А., Скворцова В.И. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить своевременное проведение закупок лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан и оперативное направление информации о закупленных лекарственных препаратах и их остатках в медицинские и аптечные организации. Доклад – до 1 декабря 2019 г., далее – ежегодно.

Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. gmpnews