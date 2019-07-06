В Волгоградской области за растрату осуждена бухгалтер аптеки

36-летняя бухгалтер-кассир в одной из аптек города Елани вносила ложные сведения в накладные о выручке, а разницу клала себе в карман. За полтора года таким образом набежал почти миллион рублей, однако махинации все же выплыли наружу. Женщина отпираться не стала, признала вину и даже вернула в кассу чуть более 140 тыс. руб.

Районный суд признал ее виновной в мошенничестве, совершенном в крупном размере, и подделке документов, приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно и обязал вернуть оставшиеся деньги потерпевшим. Однако гособвинитель опротестовал вердикт в апелляционной инстанции.

Судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда изменила приговор. Во-первых, деяния бухгалтера были переквалифицированы на растрату (или присвоение). Срок лишения свободы сократили на 4 месяца, но, как и в первом случае, речь идет об условном наказании.

Екатерина Погонцева

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