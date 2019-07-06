В Волгограде вынесен приговор уже второму директору фармпредприятия

Сегодня Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес обвинительный приговор директору ЗАО НПО «Европа-Биофарм» Марии Михалевой, которая признана виновной в сокрытии более 10 млн руб. от налогообложения.

В суде было установлено, что в марте-июне прошлого года, зная о наличии у компании задолженности по налогам на сумму более 35 млн руб., подсудимая направила письма контрагентам о необходимости перечисления денег за поставку лекарственных средств на счета другой, подконтрольной организации. Таким способом от налогообложения было скрыто более 10 млн руб. Тем не менее, схема была раскрыта сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Предпринимательница вину свою признала.

Районный суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, лишив ее права заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями, в коммерческих организациях в течение полутора лет. Приговор не вступил в силу.

Бывший руководитель ЗАО НПО «Европа-Биофарм» и мать нынешнего директора – Майя Михалева сейчас отбывает наказание за мошенничество в особо крупном размере.

Екатерина Погонцева

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