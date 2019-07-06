Многие дистрибьюторы пойдут по пути создания виртуальных аптечных сетей

Маркетинговые аптечные объединения создаются с целью противостоять диктату отдельных игроков рынка. Такое мнение в ходе заседания аптечного клуба высказал директор маркетингового союза «Созвездие», директор по развитию ФК «Пульс» Сергей Еськин.

Место в бункере

На аптечном рынке складывается интересная ситуация: помимо процесса жесткой консолидации, активно развиваются десятки маркетинговых объединений, основанных на различных подходах и созданных как самими аптеками, дистрибьюторами, так и интернет-площадками, разработчиками ПО и тренинговыми компаниями.

По словам Сергея Еськина, «Созвездие» создавалось с целью обезопасить дистрибьютора. В настоящий момент в союз интегрировано более 2 тыс. аптек.

«Многие дистрибьюторы пойдут по пути развития виртуальных аптечных сетей. Количество дистрибьюторов будет сокращаться, маркировка также убьет определенное их число, и это будет болезненно для розницы», – пояснил свою позицию Сергей Еськин.

По мнению Данила Павлова, генерального директора «АльянсФарма», главное преимущество аптечного объединения должно заключаться в большом количестве разнообразных инструментов, способных повысить доходность бизнеса. И одними только маркетинговыми договорами тут не обойтись.

В свою очередь, Николай Бордей, генеральный директор МФО добавил, что причиной появления «рынка ассоциаций» является уникальная ситуация, которая сложилась на аптечном рынке: «Одни не совсем могут, другие не совсем хотят».

Причем эксперты уже разделяют ассоциации по ярким признакам на несколько категорий: лояльные, авторитарные, зависимые и независимые. Каждая аптека должна просчитать все свои риски, прежде чем сделать выбор, предупреждают они.

Представители аптечной розницы в своих выступлениях откровенно заявили – у аптек появился большой выбор, и, прежде чем вступать в ту или иную ассоциацию, они под микроскопом рассмотрят все предлагаемые союзом инструменты.

«Давайте не будем лукавить – аптека всегда хочет зарабатывать деньги. И мы хотим услышать убедительные аргументы, что где-то лучше, чем, например, в АСНА, в которой мы состоим», – заявил представитель тверской аптечной сети.

Бездушный e-commerce

Еще одно новое, активно развивающееся направление – это рынок онлайн-продаж в форматах маркетплейсов и агрегаторов.

Как рассказал Александр Котляров, руководитель проекта «Все аптеки», Mail.Ru Group, в настоящий момент к системе подключено более 30 тыс. аптек.

«Мы не претендуем ни на какие маркетинговые контракты, мы даем новый канал онлайн-продаж», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Mail не собирается открывать свой склад или развивать дистрибьюторское направление. Речь идет только о подключении уже существующих аптек к новому сервису.

Однако традиционно, как только речь зашла о дистанционном канале продаж, представители классического сегмента оживились.

«Нужно понимать, что в e-commerce уходят тогда, когда препарат недоступен в аптеке. Но этот канал не должен быть заменой розничного сегмента. Я против замещения. Е-commerce не научился говорить добрых слов», – сказал Сергей Еськин.

Другие игроки рынка также высказали свое недовольство: с приходом онлайн-заказов ассортимент аптек расширяется, а это не всегда то, чего хочет руководитель сети.

Впрочем, Александр Котляров спорить не стал. «Офлайн не умирает, просто мир меняется», – мудро заметил он.

Оксана Баранова

pharmvestnik