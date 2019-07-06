«Эркафарм» откроет аптеки в «Азбуке вкуса»

Компания «Эркафарм» намерена открыть аптеки в магазинах «Азбука вкуса». Информацию об этом «ФВ» подтвердили в фармкомпании.

О каком количестве аптек идет речь пока не известно. У «Азбуки вкуса» открыто 10 гипермаркетов, 97 продуктовых супермаркетов, 49 минимаркетов в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.

Это уже вторая фармкомпания, которая планирует открыть свои аптеки в «Азбуке вкуса». С 2017 г. партнер магазина – «Мега Фарм», входящая в группу Marathon Pharma Александра Винокурова. «Мега Фарм», владеющая сетями «А-Мега» и «Да, здоров!», создала отдельный бренд для «Азбуки» – «Азбука Life». Сеть позиционируется как премиальная и насчитывает на сегодняшний день 22 точки.

«Мега Фарм» еще раньше начала сотрудничать с Х5 Retail Group. В 2016 г. стороны договорились о размещении аптек на территории магазинов Х5 на принципах рыночных ставок.

В «Мега Фарм» «ФВ» рассказали, что довольны сотрудничеством с продуктовыми сетями и намерены его продолжать.

Х5 Retail Group активно развивает аптечный сегмент: приглашает аптечные сети открывать точки в своих магазинах, а также планиуре создать аптечный сайт. В июне с.г. Х5 Retail Group и ООО «Сантэнс Логистик Груп» подписали соглашение, которое предусматривает, что «Перекресток» создаст специальную «витрину» на интернет-сайте apteka.perekrestok.ru, где фармпроизводители получат возможность предлагать лекарства напрямую потребителям, клиентам магазинов Х5.

Приобрести заказанные на витрине лекарства покупатели магазинов Х5 смогут в одной из аптек, а комплекс операций, связанных с исполнением заказов и доставкой лекарств до аптечных пунктов выдачи, будет осуществлять «Сантэнс».

Елена Калиновская

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