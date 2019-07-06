Защите Александра Гитера не удалось смягчить приговор

В Верховном суде Хакасии 3 и 4 июля проходило рассмотрение апелляционной жалобы по делу бывшего территориального менеджера «Р-фарм» Александра Гитера. В апреле он был приговорен за взятки к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Защите не удалось оспорить этот приговор, суд лишь незначительно изменил сумму штрафа – с 3 млн 344 тыс. руб. до 3 млн 324 тыс. руб.

Последнее слово Александра Гитера транслировалось из СИЗО, где экс-сотрудник фармкомпании находится с конца декабря 2016 г. Он признал, что передал 500 тыс. руб. главному врачу Республиканской клинической больницы им. Г. Я. Ремишевской Владимиру Семенову, вымогавшему средства. Остальные вещи, которые суд также посчитал взяткой, Гитер назвал подарками, приуроченными к определенным праздникам. Среди них – кофемашина, использовавшаяся в приемной главврача, смартфон, часы, планшет.

«Мы уже не надеемся на справедливость в Хакасии: суд допустил фундаментальные нарушения, – рассказал «ФВ» адвокат Гитера Дмитрий Ульянов. – Осенью мы подадим кассационную жалобу в суд другого региона, а если это не поможет, дойдем до Верховного суда РФ». Он отметил, что в период совершения преступления действовали две редакции федерального закона: первая относила взятки к тяжким преступлениям (от 5 до 10 лет лишения свободы), вторая – с 15 июля 2016 г. – к особо тяжким (от 7 до 12 лет). «Следователь не указал, в какой редакции предъявлено обвинение, и поэтому мой подзащитный не мог просить суд рассмотреть дело в особом режиме, что значительно бы смягчило наказание, – говорит Дмитрий Ульянов. – Более того, суд применил ухудшающее положение, что противозаконно. А при рассмотрении дела предпринимателя Пузанкова, который обвинялся в даче взяток по этим же аукционам, Абаканский городской суд применил старую редакцию закона. Это похоже на политику двойных стандартов».

Ольга Коберник

pharmvestnik